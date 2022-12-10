Около 150 старых фонарных столбов демонтируют на Автозаводе Общество

Фото: администрация Автозаводского района

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода проходят демонтаж и утилизация аварийных бесхозных опор освещения. Об этом сообщили в райадминистрации.

Проведённая перед этим проверка выявила 73 железобетонные и 73 деревянные опоры, которые давно не используются в схеме электроснабжения и наружного освещения. Более того, они представляют опасность для жителей района, подчеркнули в администрации.

Аварийные фонарные столбы демонтируют на территории школы №119, в посёлке Новое Доскино, на проспектах Ленина и Ильича, на улицах Строкина, Обнорского, Народная стройка, Янки Купалы и других.

Работы будут завершены до конца декабря.

Напомним, в рамках проекта "Чистое небо" в этом году под землю убираются провода над площадью Сенной, улицей Родионова, Казанским шоссе, а также вдоль парка "Швейцария". В 2023 году работы пройдут на проспекте Гагарина - от площади Лядова до конца парка "Швейцария" и проспекте Ленина - от здания РЖД до границ парка "Дубки", а также на улицах Новой, Студёной, Короленко и Славянской.

В рамках проекта проводится перекладка кабеля, демонтаж старых опор и монтаж новых, а также переустройство светильников на новые опоры.