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Общество

Проект "Чистое небо" в Нижнем Новгороде в 2023 году будет реализован на 7 участках дорог

09 декабря 2022 12:20  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект "Чистое небо" в Нижнем Новгороде в 2023 году будет реализован на 7 участках дорог. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, за счет бюджета Нижегородской области под землю будут убраны провода в квартале церкви Трех святителей.

Также в следующем году проект будет реализован на улицах Новая, Студеная, Короленко и Славянская.

Кроме того, работы пройдут на проспекте Гагарина от площади Лядова до конца парка "Швейцария" и проспекте Ленина от здания РЖД до границ парка "Дубки".

Проектно-сметная документация для реализации проекта будет разработана зимой, а сами работы начнутся летом.

Напомним, в этом году под землю убираются провода над площадью Сенной, улицей Родионова, Казанским шоссе, а также вдоль парка "Швейцария". Эти работы должны завершиться 12 декабря. Их готовность составляет 88%.

В июне 2021 года пилотными территориями для реализации проекта "Чистое небо" стала 71 улица: историческая часть города, Гребной канал и улица Советская до Московского вокзала.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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