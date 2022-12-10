Специалисты ГЖИ в Нижегородской области за выходные выявили почти 300 нарушений в уборке дворов от снега Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Специалисты ГЖИ в Нижегородской области за выходные выявили почти 300 нарушений в уборке дворов от снега. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, 10 и 11 декабря было проверено более 1 100 придомовых территорий во всех районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске, Выксе, Арзамасе, Сергаче, Урене, Шахунье, г.о.г. Бор, в Балахнинском, Городецком, Кстовском и Ветлужском муниципальных округах.

Нарушения были выявлены в 273 дворах. Так, 83 из них не были убраны вообще, в 190 отмечаются замечания к качеству работ: например, недостаточное использование пескосоляной смеси.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области из-за непогоды.

Также напомним, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.