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Общество

Бешенство выявили у домашней собаки в Богородском районе

12 декабря 2022 14:56  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бешенство выявили у домашней собаки в Богородском районе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, заболевание было выявлено у животного в поселке Буревестник. Исследование, подтвердившее бешенство, было проведено 5 декабря.

Государственная ветеринарная служба в настоящее время проводит мероприятия по ликвидации очага бешенства. 

Отмечается, что это уже 61 случай заражения животного бешенством в Нижегородской области в 2022 году.

Ранее сообщалось, что около 70 тысяч доз оральной вакцины против бешенства распространят в лесах Нижегородской области.

Также напомним, что более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.

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Теги:
Бешенство Богородский район Животные
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