Более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете ветеринарии региона.

Согласно информации, с начала года вакцину получили 372 тысячи животных, среди которых более 77 тысяч голов крупного рогатого скота, малого рогатого скота – более 10 тысяч голов, 1,1 тысячи лошадей, более 95 тысяч собак и 76 тысяч кошек, а также около 110 тысяч диких животных путем раскладки оральной вакцины.

Как сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской области, из федерального бюджета выделяются средства на закупку следующих вакцин против бешенства: "Рабакан" для кошек и собак, "Рабиков" для крупного и малого рогатого скота, лошадей, а также "Рабистав" для диких плотоядных.

Всего в регионе животные вакцинируются против около 200 заболеваний. На данный момент прививку от различных заболеваний получили около 2 млн голов.

Также отмечается, что специалисты госветслужбы ежегодно составляют план ветеринарно-профилактических мероприятий, диагностических исследований, прививок и лечебно-профилактических обработок животных и птиц во всех нижегородских хозяйствах.

Ранее сообщалось, что более 280 безнадзорных собак отловили в Нижнем Новгороде в 2022 году.