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Госслужащий в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за попытку кражи более 10,8 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, в августе текущего года юридический консультант одного из государственных учреждений допобразования незаконно завладел цифровой подписью руководителя и подделал документы для подачи заявки в Минфин Нижегородской области с целью получения более 10,8 млн рублей.
При проверке данных сотрудники министерства финансов заблокировали заявку, а следователи установили личность подозреваемого, который для своих противоправных действий похитил из учреждения ноутбук.
В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), 158 ч. 1 УК РФ (кража) и 327 УК РФ (подделка документов).
Обвиняемый свою вину не признал, он находится под стражей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что бывший глава Богородского района Александр Сочнев предстанет перед судом за превышение полномочий.
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