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Происшествия

Госслужащий в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за попытку кражи более 10,8 млн рублей

12 декабря 2022 16:42  [106] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Госслужащий в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за попытку кражи более 10,8 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в августе текущего года юридический консультант одного из государственных учреждений допобразования незаконно завладел цифровой подписью руководителя и подделал документы для подачи заявки в Минфин Нижегородской области с целью получения более 10,8 млн рублей.

При проверке данных сотрудники министерства финансов заблокировали заявку, а следователи установили личность подозреваемого, который для своих противоправных действий похитил из учреждения ноутбук.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), 158 ч. 1 УК РФ (кража) и 327 УК РФ (подделка документов).

Обвиняемый свою вину не признал, он находится под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывший глава Богородского района Александр Сочнев предстанет перед судом за превышение полномочий.

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Теги:
Мошенничество
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