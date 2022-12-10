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Происшествия

Бывший глава Богородского района Александр Сочнев предстанет перед судом за превышение полномочий

12 декабря 2022 11:50  [110] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывший глава Богородского района Александр Сочнев предстанет перед судом за превышение полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, он был задержан в августе текущего года и помещен под домашний арест.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отстранил Александра Сочнева от работы в тот же день.

По версии следствия, экс-глава Богородского района в декабря 2021 году незаконно продал 3 муниципальных земельных участка сельскохозяйственного назначения. Бюджету был нанесен материальный ущерб на сумму более 860 тысяч рублей.

Александр Сочнев признал свою вину. Сейчас уголовное дело по статье 286 ч. 2 УК РФ (превышение должностных полномочий) рассматривается в суде по существу.

Напомним, Александр Сочнев был избран главой МСУ Богородского района 10 февраля 2020 года. Он сменил на посту Константина Пурихова, который в декабре 2019 года сложил полномочия по состоянию здоровья через некоторое время после совершенного на него разбойного нападения

25 июля текущего года на экс-главу Богородского района Константина Пурихова было заведено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он находился в СИЗО, где скончался 28 июля.

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Теги:
Богородский район Превышение полномочий
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