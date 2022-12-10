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Общество

Андрей Саносян отметил хорошие результаты нижегородских вузов в программе "Приоритет 2030"

12 декабря 2022 16:40  [95] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, сразу три вуза от региона являются участниками проекта "Приоритет 2030": это университет имени Лобачевского, ПИМУ и НГТУ имени Алексеева. На заседании Совета по грантам под председательством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко были представлены результаты за первый год работы.

"С одной стороны, это подтверждение высокого качества образования и стремления к развитию, с другой - большая ответственность. Программа предполагает новый подход к работе – прямое партнерство с индустриальными предприятиями для реализации совместных проектов. Считаю, что наши вузы с этой работой неплохо справляются. Важно, что при реализации программы у образовательных организаций есть четкие краткосрочные и долгосрочные задачи, на которые они могут ориентироваться в своей работе, модернизировать образовательный процесс", - отметил Андрей Саносян.

Замгубернатора подчеркнул, что проекты, разрабатываемые в рамках программы "Приоритет 2030", стимулируют развитие не только отдельно взятого вуза, но и региона в целом.

ННГУ представил результаты работы над четырьмя стратегическими проектами: "Здоровое поколение", "Комфортная окружающая среда", "Креативная личность" и "Фундаментальные основы технологий будущего". Уже созданы новые структурные подразделения – Высшая школа искусств и дизайна, Институт клинической медицины, открываются и оснащаются около 20 новых лабораторий.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева представил итоги работы по пяти проектам: "Инженерные системы для ядерно-энергетических и лазерных комплексов нового поколения", "Зеленая экономика: технологический прорыв и экологическая безопасность", "Кибербезопасные устройства и технологии электроэнергетических систем", "Технологии проектирования высокоавтоматизированных наземных и водных транспортных средств" и "Радиоэлектронные системы и комплексы".

Приволжский исследовательский медицинский университет представил результаты работы по четырем стратегическим проектам: "Фундаментальная онкология: от эксперимента к клинической практике", "Трансляционная регенеративная медицина" и "Адаптационный потенциал психического здоровья как фактор индивидуального успеха" и "Доступная реабилитация".

Ранее сообщалось, что три вуза Нижегородской области получат специальный грант программы "Приоритет 2030".

 

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