Единовременную выплату предложили установить для сотрудников предприятий НХП Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В ходе заседания Ассоциации молодёжных парламентов в Йошкар-Оле свои предложения по развитию народных художественных промыслов высказали члены Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области.

За основу молодые парламентарии взяли действующий региональный закон о народных художественных промыслах.

Молодые парламентарии полагают, что молодым специалистам необходимо выплачивать единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей при заключении трудового договора. А также ежемесячную доплату к заработной плате в размере 6,5 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается организовать обучение специалистов сферы НХП непосредственно на предприятиях. Также, по мнению молодёжи, требуется расширить меры поддержки профориентационных и образовательных программ, посвященных сфере НХП в детских художественных школах.

Одним из эффективных способов повышения имиджа народных художественных промыслов молодые парламентарии называют и социальную рекламу. Ролики должны показывать всё многообразие региональных промыслов.

"Нижегородская область уже давно славится своими умельцами. Именно здесь зародились и развивались более 20 народных промыслов и ремесел. Такие традиционные центры народного искусства, как Городец, Павлово, Балахна издавна снабжали многие губернии России, села и города крашеной деревянной посудой и узорными кружевами. Каждый промысел уникален по-своему, а потому предприятия региона стараются трепетно сохранить и преумножить эти традиции. Нужно заниматься развитием и омоложением кадрового потенциала, чтобы народное искусство было, как говорится, "в тренде". Рад тому, что к этой работе активно подключились наши молодые коллеги", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа Евгений Люлин.

Представитель Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Лилия Соколова рассказала участникам заседания о результатах опроса среди молодых людей от 14 до 19 лет. Как показало исследование, 90 процентов респондентов считают, что меры поддержки молодых специалистов и отрасли НХП в целом должны увеличиваться.

"Вовлечённость молодежи в изучение истоков народных художественных промыслов и технологий изготовления изделий может напрямую поспособствовать выбору будущей профессии", - отметила Лилия Соколова.

Ранее сообщалось, что председатель ЗСНО Евгений Люлин прибыл в Йошкар-Олу.