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Общество

Новым гендиректором завода им. Свердлова в Дзержинске стал Наиль Гиниятов

13 декабря 2022 11:12  [124] Общество
Наиль Гиниятов

Наиль Гиниятов

Фото: с сайта завода им. Свердлова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новым гендиректором завода им. Свердлова в Дзержинске стал Наиль Гиниятов. Об этом сообщается на сайте оборонного предприятия.

Напомним, предыдущего директора завода им. Свердлова Юрия Шумского в сентябре задержали в Москве.

Как тогда утверждал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, дирекция завода злоупотребляет своими полномочиями, что может нанести ущерб обороноспособности и национальной безопасности России.

При этом на самом заводе заявляли, что "информация, активно распространяемая недобросовестными СМИ, в отношении ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", не соответствует действительности". Характер этой "информации" не уточнялся.

Согласно информации, Наиль Гиниятов назначен на должность генерального директора ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" приказом Минпрома РФ от 6 декабря. С 2020 года он занимал должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам.

Наиль Гиниятов родился в 1979 году в Казани. Имеет несколько высших образований, с 2004 года работает на крупных предприятиях боеприпасной отрасли России.

Ранее сообщалось, что Арзамасский машиностроительный завод опроверг назначение Дмитрия Галкина руководителем.

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Теги:
Завод Назначения Промышленность
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