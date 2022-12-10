Один человек погиб и трое пострадали 12 декабря в ДТП в Арзамасском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Один человек погиб и трое пострадали 12 декабря в ДТП в Арзамасском районе. Об этом сообщили в ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, около 07:00 на 2 км северного подхода к Арзамасу 36-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с ГАЗелью под управлением 53-летнего мужчина.

В результате ДТП водитель Hyundai скончалась в больнице от полученных травм, водитель ГАЗели госпитализирован с закрытым переломом левого бедра.

Также травмы получили пассажиры автомобилей: 39-летний пассажир Hyundai Solaris (множественные переломы) и 83-летняя пассажирка ГАЗели (закрытый перелом малой берцовой кости).

Ранее сообщалось, что один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасском районе.