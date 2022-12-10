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Культура и отдых

Почти 330 учреждений культуры Нижегородской области подключены к "Пушкинской карте"

13 декабря 2022 11:40  [75] Культура и отдых

По данным министерства культуры Нижегородской области, в ноябре 2022 года к программе "Пушкинская карта" подключились еще 23 учреждения региона. Таким образом, общее число участников проекта на декабрь составляет 331 учреждение культуры.

Среди подключившихся к программе в ноябре - Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности, больше известный как Парк Победы. Здесь предлагают посетить групповые экскурсии, посвященные военной истории России и роли Нижегородской области в укреплении обороноспособности государства.

Еще одним участником программы "Пушкинская карта" за последний месяц стал парк культуры и отдыха имени А.П.Гайдара в Арзамасе. В преддверии Нового года здесь предлагают целый ряд мастер-классов по рисованию открыток, а также по созданию декора и сувениров из глины и дерева.

К программе также подключились Народный исторический музей и Центр развития народных промыслов и туризма Спасского муниципального района, творческо-досуговое объединение городского округа города Выксы и Княгининское культурно-досуговое объединение. Участниками программы стали два культурно-спортивных комплекса Балахнинского муниципального округа.

"С каждым месяцем количество учреждений культуры, подключенных к «Пушкинской карте», неуклонно растет. И особо радует их разнообразие: от городских парков до детских школ искусств. Экскурсии, концерты, спектакли, мастер-классы, лекции, квесты, кино – все это и многое другое можно найти в афише «Пушкинской карты». Хочется напомнить, что остаток на карте не переносится на 2023 год, а сгорает. И чтобы этого избежать, можно с пользой провести оставшиеся дни декабря или уже сейчас купить билеты на следующий год", - рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Напомним, что около 300 тысяч человек стали участниками музейного проекта по "Пушкинской карте" в Нижегородской области.

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