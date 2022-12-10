Нижний Новгород вновь получил наивысшую оценку в рейтинге прозрачности закупок Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижний Новгород вновь получил оценку "Гарантированная прозрачность" в национальном рейтинге прозрачности закупок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, итоги премии в семнадцатый раз были подведены в Торгово-промышленной палате РФ.

Как рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, город вошел в топ-5 среди 84 заказчиков муниципального уровня. Наивысшею оценку столица Приволжья получает уже в 5 раз.

Отмечается, что целью проведения проекта является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка закупок, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективности затрат участников рынка.

Ранее сообщалось, что высокий уровень открытости бюджетных данных Нижегородской области отмечен Минфином России.