правительство Нижегородской области
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Высокий уровень открытости бюджетных данных Нижегородской области отмечен Минфином России. Рейтинг открытости бюджетный данных был подготовлен Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ.
Согласно информации, при составлении рейтинга рассматривался раздел "Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год".
Регионы были разделены на 5 групп: А — очень высокий уровень открытости бюджетных данных, В — высокий, С — средний уровень, D — низкий, Е — очень низкий. Нижегородская область получила максимальное количество баллов и вошла в группу А.
Как рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, в рейтинге оценивалось размещение проекта закона об исполнении бюджета в открытом доступе и отражение в нем всех необходимых показателей.
Напомним, в июле Нижегородская область набрала максимальное количество баллов в рейтинге открытости бюджетных данных при мониторинге разделов "Первоначально утвержденный бюджет" и "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений".
За свою работу Ольга Сулима была награждена медалью С.Ю. Витте и орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I степени, а также благодарностью президента РФ.
Сейчас проходит рассмотрение проект бюджета Нижегородской области на 2023 год.
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