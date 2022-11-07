Высокий уровень открытости бюджетных данных Нижегородской области отмечен Минфином России Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Высокий уровень открытости бюджетных данных Нижегородской области отмечен Минфином России. Рейтинг открытости бюджетный данных был подготовлен Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ.

Согласно информации, при составлении рейтинга рассматривался раздел "Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год".

Регионы были разделены на 5 групп: А — очень высокий уровень открытости бюджетных данных, В — высокий, С — средний уровень, D — низкий, Е — очень низкий. Нижегородская область получила максимальное количество баллов и вошла в группу А.

Как рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, в рейтинге оценивалось размещение проекта закона об исполнении бюджета в открытом доступе и отражение в нем всех необходимых показателей.

Напомним, в июле Нижегородская область набрала максимальное количество баллов в рейтинге открытости бюджетных данных при мониторинге разделов "Первоначально утвержденный бюджет" и "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений".

За свою работу Ольга Сулима была награждена медалью С.Ю. Витте и орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I степени, а также благодарностью президента РФ.

Сейчас проходит рассмотрение проект бюджета Нижегородской области на 2023 год.