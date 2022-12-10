Высокая прозрачность закупок отмечена в Нижегородской области Общество

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Высокая прозрачность закупок отмечена в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, область получила оценку высокой прозрачности закупок в региональном сегменте Национального рейтинга 2022 года.

Рейтинг с 2006 года подготавливается независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром "Национальный рейтинг прозрачности закупок".

Всего в рейтинге вошли 336 заказчиков, в том числе 67 государственных заказчиков федерального уровня; 85 субъектов РФ; 86 муниципальных образований; 98 корпоративных заказчиков.

Напомним, что Нижний Новгород получил оценку "Гарантированная прозрачность" в национальном рейтинге прозрачности закупок.