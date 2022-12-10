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Общество

Ледовая переправа через Суру в Пильнинском районе открыта 13 декабря

13 декабря 2022 16:04  [81] Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Автомобильная ледовая переправа через реку Сура в Пильнинском районе введена в работу с 13 декабря. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, переправа Наваты - Шумерля связывает наш регион и Чувашию.

Работа ледового пути будет организована в круглосуточном режиме. На обоих берегах установлены шлагбаумы и светофоры, регулирующие порядок движения транспортных средств.

Движение по переправе разрешено для автомобилей грузоподъемностью до трёх тонн, а максимальная скорость движения на данном участке составляет 10 км/ч.

Как уточнили в ведомстве, переправа оборудована спасательным инвентарём, который может пригодиться для оказания помощи при внештатных ситуациях.

При этом специалисты регулярно производят замеры толщины льда.

В Управлении МЧС напомнили, что выезд автотранспорта на лёд разрешён только на специально оборудованных ледовых переправах, где обеспечена безопасность передвижения.

Напомним, в прошлом году переправа начала работу только 1 января, а закрылась 4 апреля.

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Теги:
Ледовые переправы Пильнинский район
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