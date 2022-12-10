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Более 170 музыкальных инструментов для 9 музыкальных школ Нижнего Новгорода было закуплено в 2022 году по нацпроекту "Культура". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.
Согласно информации, в текущем году Нижний Новгород получил по нацпроекту "Культура" почти 52 млн рублей, из которых 5 млн рублей были направлены на оснащение детской модельной библиотеки, а на остальные средства были закуплены музыкальные инструменты и методическая литература.
В частности, были куплены арфа, 4 гуслей, 8 роялей, 12 классических пианино и 3 цифровых, 17 классических скрипок и 1 электронная, 2 синтезатора, 2 ударных установки, а также саксофоны, тромбоны, флейты, кларнеты, гобои, виолончели, гитары, инструменты для народных оркестров.
Также закуплены акустическая и вокальная системы, мультимедийное, звуковое и световое оборудование, нотная литература, учебные материалы.
Ранее сообщалось, что новые спортзалы открылись в девяти школах Нижегородской области.
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