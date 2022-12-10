Нацпроекты — людям
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
13 декабря 2022 18:40  [117] Производитель бытовой химии "Синергетик" планирует расширить производство в Дзержинске
13 декабря 2022 16:45  [98] ВТБ стал победителем премий "Время инноваций" и Digital Leaders
13 декабря 2022 15:56  [107] ПСБ открыл 200-й офис в новых регионах
13 декабря 2022 15:34  [110] НПФ ВТБ увеличил пенсионные выплаты клиентам более чем в 1,5 раза
13 декабря 2022 14:53  [121] Производительность ООО "Судостроение судоремонт" увеличится на 10% благодаря участию в нацпроекте
13 декабря 2022 14:28  [113] ВТБ и "Ростелеком" провели первый межбанковский платёж с помощью "Сервис-бюро СПФС"
13 декабря 2022 13:56  [113] Банк "Открытие" расширил программу финансирования дилеров, предлагающих адаптации коммерческих авто
13 декабря 2022 13:02  [134] МегаФон представил новый облачный сервис на базе МойОфис
13 декабря 2022 12:34  [137] Каждый шестой нижегородец тратит свыше 3 тыс. рублей в месяц на чаевые
13 декабря 2022 11:22  [131] Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке
Бизнес

Производитель бытовой химии "Синергетик" планирует расширить производство в Дзержинске

13 декабря 2022 18:40  [117] Бизнес

Фото: с сайта synergetic.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Производитель бытовой химии "Синергетик" намерен построить ещё два производственных здания для выпуска экологических моющих средств в Нижегородской области. Они будут расположены в Дзержинске: на участках, примыкающих к действующему заводу компании.

Как сообщили в региональном правительстве, компания подписала соглашение о сопровождении и поддержке данного инвестпроекта с Корпорацией развития Нижегородской области.

Согласно информации, предприятие возведёт отдельный корпус для производства сухих, капсулированных и таблетированных моющих средств, в том числе стиральных порошков. В компании рассказали, что данные производства требуют поддержания определённого уровня влажности и температуры, поэтому должны находиться отдельно от основных площадей предприятия. Второе здание будет востребовано для увеличения ассортимента и расширения линеек выпускаемой продукции.

Предполагаемый объём выпуска продукции в новом корпусе составит до 50 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций в проект превысит 160 млн рублей.

Гендиректор ООО "Синергетик" Алексей Зюзин подчеркнул, что в Нижегородской области пока нет таких масштабных производственных комплексов.

"На данный момент у нас работает около 1700 человек. Расширение позволит создать дополнительно 240 рабочих мест. Застройка комплекса рассчитана на несколько лет, но завершение первой очереди строительства в рамках расширения планируется летом 2023 года", - рассказал представитель компании-инвестора.

Напомним, ранее о расширении производства бытовой химии сообщили в ООО "Ивитек". Новый корпус будет включать в себя лабораторию, производство жидких полуфабрикатов, изготовления тары, фасовки, комплектования, а также складов сырья и готовой продукции. Инвестпроект также будет реализован при поддержке Корпорации развития региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Производство Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph