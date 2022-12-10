Производитель бытовой химии "Синергетик" планирует расширить производство в Дзержинске Бизнес

Фото: с сайта synergetic.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Производитель бытовой химии "Синергетик" намерен построить ещё два производственных здания для выпуска экологических моющих средств в Нижегородской области. Они будут расположены в Дзержинске: на участках, примыкающих к действующему заводу компании.

Как сообщили в региональном правительстве, компания подписала соглашение о сопровождении и поддержке данного инвестпроекта с Корпорацией развития Нижегородской области.

Согласно информации, предприятие возведёт отдельный корпус для производства сухих, капсулированных и таблетированных моющих средств, в том числе стиральных порошков. В компании рассказали, что данные производства требуют поддержания определённого уровня влажности и температуры, поэтому должны находиться отдельно от основных площадей предприятия. Второе здание будет востребовано для увеличения ассортимента и расширения линеек выпускаемой продукции.

Предполагаемый объём выпуска продукции в новом корпусе составит до 50 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций в проект превысит 160 млн рублей.

Гендиректор ООО "Синергетик" Алексей Зюзин подчеркнул, что в Нижегородской области пока нет таких масштабных производственных комплексов.

"На данный момент у нас работает около 1700 человек. Расширение позволит создать дополнительно 240 рабочих мест. Застройка комплекса рассчитана на несколько лет, но завершение первой очереди строительства в рамках расширения планируется летом 2023 года", - рассказал представитель компании-инвестора.

Напомним, ранее о расширении производства бытовой химии сообщили в ООО "Ивитек". Новый корпус будет включать в себя лабораторию, производство жидких полуфабрикатов, изготовления тары, фасовки, комплектования, а также складов сырья и готовой продукции. Инвестпроект также будет реализован при поддержке Корпорации развития региона.