Производство бытовой химии планируется построить в Нижегородской области к 2025 году Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Производство бытовой химии планируется построить в Нижегородской области к 2025 году. Соглашение об этом подписали ООО "Ивитек" и Корпорация развития региона.

Согласно информации, компания планирует расширить производство с помощью дополнительного производственно-складского комплекса.

Новый корпус будет включать в себя лабораторию, производство жидких полуфабрикатов, изготовления тары, фасовки, комплектования, а также складов сырья и готовой продукции.

Как рассказал руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко, в проект будет инвестировано 180 млн рублей. Создано будет 150 новых рабочих мест.

Гендиректор ООО "Ивитек" рассказал, что сейчас компания может производить 6-8 тысяч тонн моющих средств в год. Новый корпус позволит увеличить объемы производства до 30-40 тысяч тонн в год.

Реализовать проект планируется в 2022-2025 годы.

Ранее совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 25 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

Также напомним, что производство металлоконструкций и пожарных гидрантов за 380 млн рублей появится в Нижегородской области.