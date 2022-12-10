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Экономика

Дума Нижнего Новгорода утвердила городской бюджет на 2023 год

14 декабря 2022 10:58  [35] Экономика
Дума Нижнего Новгорода

Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дума Нижнего Новгорода на заседании 14 декабря утвердила городской бюджет на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов.

Согласно информации, доходы города в 2023 году утверждены в размере 48 млрд 626,8 млн рублей, что на 4 млрд рублей больше, чем в первоначально принятом бюджете на 2022 год.

Собственные доходы города составят 23 млрд рублей, что на 3,4 млрд руб. больше первоначальных параметров 2022 года. План поступлений по межбюджетным трансфертам утвержден в сумме 25,6 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше показателей 2022 года.

Расходы утверждены в размере 50 млрд 901,6 млн рублей, их которых более 58% будет направлено на социальную сферу. Здесь отмечается рост на 6,3 млрд рублей в сравнении с текущим годом. Инвестиционные расходы составляют 11,9 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше показателей 2022 года.

Дефицит бюджета составляет 2 млрд 274,7 млн рублей.

Бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год также рассчитан с дефицитом, но уже в 2025 году планируется возвращение к профицитному бюджету.

Председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юрия Абызова рассказала, что параметры бюджеты достоверны, обоснованны и соответствуют целям и задачам бюджетной политики города.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год скорректирован с учетом предложений депутатов Гордумы.

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Теги:
Бюджет Гордума
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