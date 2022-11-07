Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год скорректирован с учетом предложений депутатов Гордумы Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты городской Думы на совместном заседании постоянных комиссий поддержали проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов с учетом редакционной поправки.

Согласно информации, в соответствии с предложением депутатов, расходы бюджета города на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства будут увеличены на 19,8 млн руб.

Также в 10 раз увеличился объем финансирования на выплату денежного вознаграждения старостам сельских населенных пунктов – до 0,7 млн руб.

Кроме того, в муниципальные программы расходов включен проект "Чистое небо", снос нежилых домов и НТО, выполнение функций МКУ "Нижегороджилагентство". Таким образом, данные расходы увеличились на 225,3 млн рублей, а их доля в бюджете выросла с 94,1% до 94,5% и достигла уровня 2022 года.

Председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова, сравнивая бюджеты 2022 и 2023 годов, отметила, что доходы выросли на 9,1%, расходы - на 14,2%.

Также она сообщила, что проект бюджета на следующий год предусматривает общее увеличение доходной части на 4 млрд руб. – за счет увеличения неналоговых и налоговых доходов на 3,4 млрд руб., а также роста межбюджетных трансфертов на 0,6 млрд руб.

Проект бюджета направлен на реализацию 23 муниципальных программ. Расходы на социальную сферу составляют 58,5%.

В заключение Юрия Абызова подчеркнула, что проект городского бюджета отвечает целям и задачам бюджетной политики Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что публичные слушания по проекту городского бюджета прошли в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что доходную часть бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год уменьшат на 403,3 млн рублей.