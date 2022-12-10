Юрий Шалабаев: "В 2,5 раза увеличилось финансирование национальных проектов в Нижнем Новгороде в этом году" Экономика

Глава города Юрий Шалабаев подвёл итоги реализации национальных проектов на территории Нижнего Новгорода в 2022 году. По его словам, в этом году в 2,5 раза вырос общий объем бюджетных ассигнований из всех уровней бюджета на реализацию нацпроектов на территории города и составил 9,3 млрд руб. Об этом он заявил в ходе заседания городской Думы Нижнего Новгорода.

"Этот объем сопоставим с суммарным объемом финансирования за предыдущие три года. За период с 2019 по 2021 год на реализацию мероприятий нацпроектов с учетом федеральной и региональной поддержки было направлено чуть более 10 млрд. руб. Увеличение объема финансовых ресурсов позволило в 2022 году проводить масштабную работу по созданию новой социальной инфраструктуры, начать реализацию капиталоемких инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и экологической безопасности, наращивать темпы работы по созданию комфортной городской среды, созданию сбалансированной дорожно-транспортной системы, обеспечению граждан комфортным жильем, добиваться ощутимых изменений в области цифровизации системы образования, развития системы дополнительного образования и патриотического воспитания граждан", - заявил Юрий Шалабаев.

Как сообщил мэр, в 2022 году Нижний Новгород участвовал в шести национальных проектах: "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Демография", "Образование", "Культура", "Экология", в которые входят 14 федеральных проектов – на один больше, чем в прошлом году.

"В рамках данных федеральных проектов реализовывалось в этом году порядка 600 объектов и мероприятий. Сейчас идет активный процесс закрытия контрактов и оплаты по итогам выполненных работ. К концу года исполнение финансирования с учетом перераспределения ожидается на уровне 99,8%", - заключил Юрий Шалабаев.