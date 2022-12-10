Ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде полностью завершены Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде полностью завершены. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на заседании Гордумы 14 декабря.

Глава города отметил, что от качества дорог зависит производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы всех отраслей экономики.

В период с 2019 по 2021 год в Нижнем Новгороде было отремонтировано 90 участков дорог общей протяженностью 113,8 км.

В текущем году был выполнен ремонт 21 участка протяженностью 23,4 км. Их готовность - 100%. Также часть средств будет переведено на работы в 2023 году, что позволит исполнить ассигнования в размере 787 млн рублей в полном объеме.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что безопасность движения зависит не только от состояния дорог, но и от эффективной организации транспортных потоков. Для этого в Нижнем Новгороде в 2022 году было обновлено 36 светофоров, приемка и оплата которых полностью завершится до конца года.

В 2023 году запланирована модернизация уже 48 светофорных объектов.



Напомним, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч кв. м дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей заложено в бюджете Нижнего Новгорода 2023 года на развитие транспорта и дорожного хозяйства.