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Ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде полностью завершены. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на заседании Гордумы 14 декабря.
Глава города отметил, что от качества дорог зависит производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы всех отраслей экономики.
В период с 2019 по 2021 год в Нижнем Новгороде было отремонтировано 90 участков дорог общей протяженностью 113,8 км.
В текущем году был выполнен ремонт 21 участка протяженностью 23,4 км. Их готовность - 100%. Также часть средств будет переведено на работы в 2023 году, что позволит исполнить ассигнования в размере 787 млн рублей в полном объеме.
Юрий Шалабаев подчеркнул, что безопасность движения зависит не только от состояния дорог, но и от эффективной организации транспортных потоков. Для этого в Нижнем Новгороде в 2022 году было обновлено 36 светофоров, приемка и оплата которых полностью завершится до конца года.
В 2023 году запланирована модернизация уже 48 светофорных объектов.
Напомним, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч кв. м дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.
Также ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей заложено в бюджете Нижнего Новгорода 2023 года на развитие транспорта и дорожного хозяйства.
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