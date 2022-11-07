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Экономика

Около 5,4 млрд рублей заложено в бюджете Нижнего Новгорода 2023 года на развитие транспорта и дорожного хозяйства

30 ноября 2022 14:26  [98] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству  рассмотрела проект городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Согласно информации, расходы на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры составляют 5,358 млрд рублей - около 10% от общего объема расходов бюджета города.

Так, на ремонт и содержание дорог выделено более 2,6 млрд рублей, из них 50 млн рублей - на обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры.

394,7 млн рублей пойдет на строительство и реконструкцию дорог. В частности, 15 млн рублей направят на строительство дороги от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева. На содержание технических средств организации дорожного движения, установку дорожных знаков, светофоров и нанесение дорожной разметки выделяется более 270 млн рублей.

Более 810 млн рублей будет направлено на возмещение затрат МП "Нижегородское метро" по перевозке пассажиров. Еще 800 млн рублей направят на оплату лизинговых платежей на приобретение дорожной техники и вагонов метро, а также ремонт подвижного состава. Почти 115 млн рублей запланировано потратить на строительство метро до станций "Сенная" и "Сормовская" и завершение строительства второго пускового комплекса на станции "Стрелка".

На содержание учреждений, подведомственных департаменту дорожного хозяйства, выделяется 203,2 млн рублей.

Зампредседателя Гордумы Николай Сатаев отметил необходимость строительства надземного перехода на проспекте Гагарина в районе Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.

К следующему заседанию комиссии депутаты запросили информацию о планах по строительству надземных переходов.

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 48,6 млрд рублей, расходы – 50,9 млрд рублей. 58% расходов будет направлено на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).

Основной финансовый документ будет рассмотрен депутатами Гордумы на очередном заседании 14 декабря. 

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Теги:
Бюджет Дороги Транспорт
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