Две новые дороги свяжут три жилых комплекса в Нижнем Новгороде в 2023-2024 годах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две новые дороги свяжут три жилых комплекса в Нижнем Новгороде в 2023-2024 годах. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на заседании Гордумы 14 декабря.

Согласно информации, сейчас в рамках программы "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская" среда ведется строительство дороги от ЖК "Анкудиновский парк" до участка от улицы Академика Сахарова до Казанского шоссе.

Готовность этой дороги составляет 44%, ее ввод в эксплуатацию запланирован на конец октября 2023 года.

Также началось строительство дороги от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева, которая свяжет три жилых комплекса: "Новая Кузнечиха", "Цветы" и "Анкудиновский парк". Срок сдачи дороги - ноябрь 2024 года.

Кроме того, в рамках проекта продолжается строительство школы №36 в ЖК "Новая Кузнечиха" на 1 225 мест. Ее ввод в эксплуатацию, запланированный на следующий год, позволит сократить вторую смену в Советском районе на 25%.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде полностью завершены.