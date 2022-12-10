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Шестьдесят территорий было благоустроено в 2022 году в Нижнем Новгороде по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на заседании Гордумы 14 декабря.
Согласно информации, в уходящем благоустроено было 31 общественное пространство, в которых были отремонтированы дорожки, ограждения, установлены МАФы, обустроены газоны и цветки, посажены деревья, кустарники.
Также работы прошли в 29 дворах. Здесь обновлялось асфальтовое покрытие, проводилось озеленение, создавались парковки для автомобилей и оборудовались детские площадки.
Кроме того, в рамках федерального проекта "Чистая вода" идет строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района.
Как рассказал Юрий Шалабаев, уже завершено устройство колодцев, выполнено зимнее благоустройство, идет прокладка сетей от точек врезки в районе Казанского шоссе и деревни Кузнечиха до деревни Новопокровское.
Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.
Также напомним, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.
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