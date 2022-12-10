Шестьдесят территорий было благоустроено в 2022 году в Нижнем Новгороде по федеральному проекту Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шестьдесят территорий было благоустроено в 2022 году в Нижнем Новгороде по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на заседании Гордумы 14 декабря.

Согласно информации, в уходящем благоустроено было 31 общественное пространство, в которых были отремонтированы дорожки, ограждения, установлены МАФы, обустроены газоны и цветки, посажены деревья, кустарники.

Также работы прошли в 29 дворах. Здесь обновлялось асфальтовое покрытие, проводилось озеленение, создавались парковки для автомобилей и оборудовались детские площадки.



Кроме того, в рамках федерального проекта "Чистая вода" идет строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района.

Как рассказал Юрий Шалабаев, уже завершено устройство колодцев, выполнено зимнее благоустройство, идет прокладка сетей от точек врезки в районе Казанского шоссе и деревни Кузнечиха до деревни Новопокровское.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также напомним, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.