Нацпроекты — людям
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
14 декабря 2022 12:32  [43] Мининский университет подготовил новую концепцию по преподаванию физики в школах Совету ректоров ПФО
14 декабря 2022 12:20  [62] Подготовительный этап рекультивации свалки на улице Заовражной стартовал в Нижнем Новгороде
14 декабря 2022 12:02  [74] Более 6 тысяч новых мест дополнительного образования создано в образовательных организациях Нижнего Новгорода в 2022 году
14 декабря 2022 11:56  [77] Шестьдесят территорий было благоустроено в 2022 году в Нижнем Новгороде по федеральному проекту
14 декабря 2022 11:39  [104] Девять детских садов построили в Нижнем Новгороде в 2022 году
14 декабря 2022 11:30  [325] Две новые дороги свяжут три жилых комплекса в Нижнем Новгороде в 2023-2024 годах
14 декабря 2022 11:16  [110] Ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде полностью завершены
14 декабря 2022 10:54  [104] Нижегородский Роспотребнадзор напомнил о мерах по профилактике гриппа
14 декабря 2022 10:22  [251] Метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря
14 декабря 2022 09:20  [162] Депутат Гордумы Роман Пономаренко наградил самых активных жителей Автозаводского района
Общество

Шестьдесят территорий было благоустроено в 2022 году в Нижнем Новгороде по федеральному проекту

14 декабря 2022 11:56  [77] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шестьдесят территорий было благоустроено в 2022 году в Нижнем Новгороде по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на заседании Гордумы 14 декабря.

Согласно информации, в уходящем благоустроено было 31 общественное пространство, в которых были отремонтированы дорожки, ограждения, установлены МАФы, обустроены газоны и цветки, посажены деревья, кустарники.

Также работы прошли в 29 дворах. Здесь обновлялось асфальтовое покрытие, проводилось озеленение, создавались парковки для автомобилей и оборудовались детские площадки.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Чистая вода" идет строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района. 

Как рассказал Юрий Шалабаев, уже завершено устройство колодцев, выполнено зимнее благоустройство, идет прокладка сетей от точек врезки в районе Казанского шоссе и деревни Кузнечиха до деревни Новопокровское.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также напомним, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph