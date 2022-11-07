Нацпроекты — людям
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Заплати налоги до 1 декабря
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
29 ноября 2022 14:30  [67] Более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году
29 ноября 2022 10:40  [152] ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" приступил к выпуску нового вида гражданской продукции
28 ноября 2022 17:14  [276] Около 20 млн рублей выделят в 2023 году на увеличение турпотока в Нижний Новгород
28 ноября 2022 14:48  [269] Средняя зарплата за январь - сентябрь в Нижегородской области выросла на 11,2%
27 ноября 2022 15:15  [372] Минстранс РФ будет субсидировать межрегиональные пассажирские речные перевозки
26 ноября 2022 10:47  [402] Нижегородская область привлечет почти 40 млрд рублей из федерального бюджета в 2023 году
26 ноября 2022 09:53  [442] Нижегородские Теплоэнерго и Водоканал объединят
25 ноября 2022 18:20  [1148] Рост тарифов ЖКХ в Нижегородской области будет меньше прогнозируемого уровня инфляции
25 ноября 2022 13:54  [299] ОМК представила цифровые решения для производства и бизнеса
25 ноября 2022 13:34  [295] Восемь дорог в трех районах Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году по нацпроекту БКД
Экономика

Более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году

29 ноября 2022 14:30  [67] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по экологии рассмотрела проект городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Согласно информации, всего на охрану окружающей среды в следующем году в городском бюджете заложено почти 2,4 млрд рублей.

В частности, на проектирование и строительство водопроводной станции "Малиновая гряда" направлено почти 2 млрд рублей, на реконструкцию Нижегородской станции аэрации - 54,2 млн рублей. На создание и эксплуатацию мусорных контейнеров - 50,6 млн рублей, на обеспечение деятельности МКУ "Нижегородское городское лесничество" - 83,9 млн рублей, МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" - 37,7 млн рублей.

Также 180,9 млн рублей выделено на ликвидацию несанкционированных свалок, 5,3 млн рублей - на мониторинг состояния окружающей среды, 4,9 млн - на отлов и содержание бездомных животных.

Кроме того, в проекте бюджета 2023 года 3 млрд 508,2 млн рублей заложено на благоустройство.

Так, более 1 млрд рублей будет направлено на озеленение, 888,5 млн рублей - на уличное освещение, 1 млрд рублей - на создание террасного парка в Почаинском овраге. 

На реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" выделят 172,2 млн рублей и 206,4 млн рублей - на содержание и ремонт других благоустроенных территорий.

В следующем году на обеспечение деятельности МКУ "Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода" и МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" выделено 85,1 млн рублей, на содержание кладбищ - 111,5 млн рублей, на снос сараев и гаражей - 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что около 23,5 млрд рублей заложено в бюджете Нижнего Новгорода на 2023 год на развитие образования, а на увеличение турпотока - около 20 млн рублей.

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 49 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Бюджет Свалки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph