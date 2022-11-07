Более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по экологии рассмотрела проект городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Согласно информации, всего на охрану окружающей среды в следующем году в городском бюджете заложено почти 2,4 млрд рублей.

В частности, на проектирование и строительство водопроводной станции "Малиновая гряда" направлено почти 2 млрд рублей, на реконструкцию Нижегородской станции аэрации - 54,2 млн рублей. На создание и эксплуатацию мусорных контейнеров - 50,6 млн рублей, на обеспечение деятельности МКУ "Нижегородское городское лесничество" - 83,9 млн рублей, МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" - 37,7 млн рублей.

Также 180,9 млн рублей выделено на ликвидацию несанкционированных свалок, 5,3 млн рублей - на мониторинг состояния окружающей среды, 4,9 млн - на отлов и содержание бездомных животных.

Кроме того, в проекте бюджета 2023 года 3 млрд 508,2 млн рублей заложено на благоустройство.

Так, более 1 млрд рублей будет направлено на озеленение, 888,5 млн рублей - на уличное освещение, 1 млрд рублей - на создание террасного парка в Почаинском овраге.

На реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" выделят 172,2 млн рублей и 206,4 млн рублей - на содержание и ремонт других благоустроенных территорий.

В следующем году на обеспечение деятельности МКУ "Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода" и МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" выделено 85,1 млн рублей, на содержание кладбищ - 111,5 млн рублей, на снос сараев и гаражей - 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что около 23,5 млрд рублей заложено в бюджете Нижнего Новгорода на 2023 год на развитие образования, а на увеличение турпотока - около 20 млн рублей.

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 49 млрд рублей.