Более 6 тысяч новых мест дополнительного образования создано в образовательных организациях Нижнего Новгорода в 2022 году Общество

В Нижнем Новгороде в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование" создано 6 025 новых мест дополнительного образования в 13 образовательных организациях для реализации дополнительных развивающих программ по различным направлениям с использованием сертификатов персонифицированного финансирования. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании городской Думы 14 декабря.

"В рамках реализации проекта "Современная школа" открыто два центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе МБОУ "Школа №89" и МБОУ "Школа №146". Основной целью центра "Точка роста" является формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков по предметным областям, "Шахматы", "VR- Студия", "Робототехника", 3Д- моделирование и другие", - отметил Юрий Шалабаев.

По словам главы города, также в рамках данного проекта в текущем году осуществляется строительство двух пристроев к школе №168 в микрорайоне "Сортировочный" на 250 мест и к школе №117 в Сормовском районе на 400 мест.

"Федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" реализуется с 2019 года. В 2022 году создано более 6 025 новых мест дополнительного образования в 13 образовательных организациях для реализации дополнительных развивающих программ. Сертификат присваивается каждому ребенку от 5 до 18 лет. У сертификата есть номинал. Охват обучающихся сертификатами превышает установленный на 2022 год плановый показатель более чем на 12%", - заявил глава города.

"Для реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" были выделены бюджетные ассигнования в сумме 35 млн. рублей. В рамках данного проекта в соответствии с типовым дизайн-проектом в отремонтированных учебных кабинетах информатики размещаются комплекты современного компьютерного, мультимедийного и презентационного оборудования, что позволит школьникам и учителям хорошо ориентироваться в цифровом пространстве. В 2022 году в проект включено 37 школ города. Напомню, что в предыдущие 2 года были вовлечены в проект еще 100 школ города. Таким образом, отремонтированные кабинеты информатики и современное оборудование получили все школы города за исключением вновь построенных и школ, в которых недавно был выполнен капитальный ремонт, в которых соответствующие условия уже созданы", - резюмировал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что девять детских садов построили в Нижнем Новгороде в 2022 году.