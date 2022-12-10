Нацпроекты — людям
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
14 декабря 2022 12:32  [43] Мининский университет подготовил новую концепцию по преподаванию физики в школах Совету ректоров ПФО
14 декабря 2022 12:20  [62] Подготовительный этап рекультивации свалки на улице Заовражной стартовал в Нижнем Новгороде
14 декабря 2022 12:02  [74] Более 6 тысяч новых мест дополнительного образования создано в образовательных организациях Нижнего Новгорода в 2022 году
14 декабря 2022 11:56  [76] Шестьдесят территорий было благоустроено в 2022 году в Нижнем Новгороде по федеральному проекту
14 декабря 2022 11:39  [104] Девять детских садов построили в Нижнем Новгороде в 2022 году
14 декабря 2022 11:30  [325] Две новые дороги свяжут три жилых комплекса в Нижнем Новгороде в 2023-2024 годах
14 декабря 2022 11:16  [110] Ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде полностью завершены
14 декабря 2022 10:54  [104] Нижегородский Роспотребнадзор напомнил о мерах по профилактике гриппа
14 декабря 2022 10:22  [250] Метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря
14 декабря 2022 09:20  [162] Депутат Гордумы Роман Пономаренко наградил самых активных жителей Автозаводского района
Общество

Более 6 тысяч новых мест дополнительного образования создано в образовательных организациях Нижнего Новгорода в 2022 году

14 декабря 2022 12:02  [74] Общество

В Нижнем Новгороде в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование" создано 6 025 новых мест дополнительного образования в 13 образовательных организациях для реализации дополнительных развивающих программ по различным направлениям с использованием сертификатов персонифицированного финансирования. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании городской Думы 14 декабря.

"В рамках реализации проекта "Современная школа" открыто два центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе МБОУ "Школа №89" и МБОУ "Школа №146". Основной целью центра "Точка роста" является формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков по предметным областям, "Шахматы", "VR- Студия", "Робототехника", 3Д- моделирование и другие", - отметил Юрий Шалабаев.

По словам главы города, также в рамках данного проекта в текущем году осуществляется строительство двух пристроев к школе №168 в микрорайоне "Сортировочный" на 250 мест и к школе №117 в Сормовском районе на  400 мест.

"Федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" реализуется с 2019 года. В 2022 году создано более 6 025 новых мест дополнительного образования в 13 образовательных организациях для реализации дополнительных развивающих программ. Сертификат присваивается каждому ребенку от 5 до 18 лет. У сертификата есть номинал. Охват обучающихся сертификатами превышает установленный на 2022 год плановый показатель более чем на 12%", - заявил глава города.

"Для реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" были выделены бюджетные ассигнования в сумме 35 млн. рублей. В рамках данного проекта в соответствии с типовым дизайн-проектом в отремонтированных учебных кабинетах информатики размещаются комплекты современного компьютерного, мультимедийного и презентационного оборудования, что позволит школьникам и учителям хорошо ориентироваться в цифровом пространстве. В 2022 году в проект включено 37 школ города. Напомню, что в предыдущие 2 года были вовлечены в проект еще 100 школ города. Таким образом, отремонтированные кабинеты информатики и современное оборудование получили все школы города за исключением вновь построенных и школ, в которых недавно был выполнен капитальный ремонт, в которых соответствующие условия уже созданы", - резюмировал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что девять детских садов построили в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph