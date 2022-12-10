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Культура и отдых

Девять муниципальных учреждений допобразования в Нижнем Новгороде в 2022 году получили новое оборудование

14 декабря 2022 12:26  [57] Культура и отдых
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новое оборудование было закуплено для девяти муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе заседания городской Думы Нижнего Новгорода 14 декабря.

По словам мэра, общая сумма выделенных ассигнований составила 52 млн рублей. Средства были направлены на ремонт Центральной районной детской библиотеки имени А.М. Горького Нижегородского района и оснащения музыкальных школ.

"Равный доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства, новые услуги, высокоскоростной интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном пространстве — все это стало реальным благодаря библиотекам нового поколения – модельным библиотекам. В дальнейшем мы планируем продолжить работу по увеличению количества модельных библиотек", - отметил Юрий Шалабаев.

Кроме того, для нужд учреждений были закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. В частности, оборудование поставлено в детскую хоровую школу "Жаворонок", детскую школу искусств имени Хачатуряна, детскую школу искусств №9 имени Улыбышева, детскую музыкальную школу №2, детскую школу искусств №6 имени Касьянова, детскую музыкальную школу № 11 имени Мокроусова, детскую музыкальную школу № 17 имени Цфасмана, детскую школу искусств "Созвездие" и детскую школу искусств № 8 имени Виллуана.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч новых мест дополнительного образования создано в образовательных организациях Нижнего Новгорода в 2022 году.

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Теги:
культура Юрий Шалабаев
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