Нацпроекты — людям
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 декабря 2022 12:50  [101] Мультимодальный тур в музей-заповедник А.С.Пушкина в Большом Болдино пройдет 24 декабря
14 декабря 2022 12:26  [110] Девять муниципальных учреждений допобразования в Нижнем Новгороде в 2022 году получили новое оборудование
13 декабря 2022 11:40  [197] Почти 330 учреждений культуры Нижегородской области подключены к "Пушкинской карте"
12 декабря 2022 18:24  [735] Спектакль "12" Никиты Михалкова представят в Нижнем Новгороде 20 декабря
09 декабря 2022 14:06  [365] Выставка нижегородского фотографа Николая Мошкова открылась в Русском музее фотографии
09 декабря 2022 11:06  [520] Кинофестиваль "Черноречье Фест" пройдет в Дзержинске 22-26 февраля 2023 года
08 декабря 2022 13:25  [379] Дополнительный показ ледового мюзикла "Аленький цветочек" пройдет в Нижнем Новгороде 23 декабря
07 декабря 2022 18:42  [353] Новый спектакль "Солдат и ведьма" показали в Нижегородском театре кукол
07 декабря 2022 17:02  [273] Выставка нижегородского фотохудожника Дмитрия Закунова открылась в "Рекорде"
07 декабря 2022 15:48  [271] Спектакль "Неизвестный друг" завершил "Театральные сезоны ОМК-2022"
Культура и отдых

Мультимодальный тур в музей-заповедник А.С.Пушкина в Большом Болдино пройдет 24 декабря

14 декабря 2022 12:50  [101] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мультимодальный тур в музей-заповедник А.С.Пушкина в Большом Болдино пройдет 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, поезд доставит туристов из Нижнего Новгорода до станции Ужовка, откуда будет организован автобусный трансфер до Большого Болдино.

В поезде путешественников ожидает интерактивная программа, театральные и танцевальные представления, а также угощения.

В рамках тура группа посетит храм Александра Невского в селе Львовка, музей литературных героев "Повестей Белкина", а также господский дом, в котором жил поэт Александр Пушкин.

Билеты доступны на сайтах нижегородских туристических операторов.

Ранее сообщалось, что Большое Болдино включено в перечень исторических поселений Нижегородской области.

Напомним, что около 170 млн рублей направлено на обновление музея-заповедника "Болдино" в Нижегородской области в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Большое Болдино поезда Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph