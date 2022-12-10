Мультимодальный тур в музей-заповедник А.С.Пушкина в Большом Болдино пройдет 24 декабря Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мультимодальный тур в музей-заповедник А.С.Пушкина в Большом Болдино пройдет 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, поезд доставит туристов из Нижнего Новгорода до станции Ужовка, откуда будет организован автобусный трансфер до Большого Болдино.

В поезде путешественников ожидает интерактивная программа, театральные и танцевальные представления, а также угощения.

В рамках тура группа посетит храм Александра Невского в селе Львовка, музей литературных героев "Повестей Белкина", а также господский дом, в котором жил поэт Александр Пушкин.

Билеты доступны на сайтах нижегородских туристических операторов.

Ранее сообщалось, что Большое Болдино включено в перечень исторических поселений Нижегородской области.

Напомним, что около 170 млн рублей направлено на обновление музея-заповедника "Болдино" в Нижегородской области в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина.