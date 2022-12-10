Новую систему очистки воздуха установили на "НМЖК" для уменьшения неприятных запахов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новую систему очистки воздуха установили на "НМЖК" для уменьшения неприятных запахов. Об этом председатель комитета по экологии Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов сообщил в ходе интернет-конференции на сайте НИА "Нижний Новгород".

Согласно информации, плазмо-католитическая установка очистки воздуха Strada Factory, оборудованная на установке сырья мыловаренного завода, очищает воздух от неприятных запах с эффективностью 95-99%.

"Принцип очистки состоит в разложении молекул ароматических веществ и преобразовании их в углекислый газ и воду", - рассказал Владислав Атмахов.

Также депутат отметил, что существующие санитарно-эпидемиологические требования учитывают только предельно допустимую концентрацию вредных существ, но не их запах. Поэтому существует необходимость дополнения на федеральном уровне существующего нормирования вредных веществ, законодательно закрепить нормирование предельно допустимого уровня воздействия запахов.

С такой инициативой неоднократно выступал комитет по экологии Заксобрания Нижегородской области. Сейчас проект, регулирующий нормирование запахов, находится на рассмотрении в Госдуме.

"Поэтому основным способом решения проблемы пока остается поиск и внедрение технических решений по нейтрализации и предотвращению выбросов негативных запахов", - подчеркнул Владислав Атмахов.

Напомним, в 2019 году "НМЖК" представил проект системы очистки выбросов на участке слива жиров мыловаренного завода.