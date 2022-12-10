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Туристический поезд из Нижнего Новгорода в Великий Устюг отправится 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, поезд "К Деду Морозу" проследует по маршруту Нижний Новгород – Великий Устюг – Киров – Нижний Новгород. В столицу Приволжья туристы вернутся 25 декабря.
Также туроператоры подготовили трансферы из городов Нижегородской и Владимирской областей.
В рамках тура нижегородцы смогут посетить Дом Деда Мороза, принять участие в развлекательных программах, побывать у Кикиморы Вятской в Заповеднике сказок в Кирове.
Скучать не придется и в пути. В поезде будут организованы новогодние мастер классы, будут работать творческие и театральные мастерские.
Нижегородцы могут приобрести билет на поезд в составе туристического пакета. Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону +7 (910) 142-38-46 (с 8:00 до 17:00 по будним дням).
Ранее сообщалось, что мультимодальный тур в музей-заповедник А.С.Пушкина в Большом Болдино пройдет 24 декабря.
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