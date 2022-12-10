Туристический поезд из Нижнего Новгорода в Великий Устюг отправится 23 декабря Общество

Фото: из архива "Романова Тревел"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Туристический поезд из Нижнего Новгорода в Великий Устюг отправится 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, поезд "К Деду Морозу" проследует по маршруту Нижний Новгород – Великий Устюг – Киров – Нижний Новгород. В столицу Приволжья туристы вернутся 25 декабря.

Также туроператоры подготовили трансферы из городов Нижегородской и Владимирской областей.

В рамках тура нижегородцы смогут посетить Дом Деда Мороза, принять участие в развлекательных программах, побывать у Кикиморы Вятской в Заповеднике сказок в Кирове.

Скучать не придется и в пути. В поезде будут организованы новогодние мастер классы, будут работать творческие и театральные мастерские.

Нижегородцы могут приобрести билет на поезд в составе туристического пакета. Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону +7 (910) 142-38-46 (с 8:00 до 17:00 по будним дням).

Ранее сообщалось, что мультимодальный тур в музей-заповедник А.С.Пушкина в Большом Болдино пройдет 24 декабря.