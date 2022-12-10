Видеокамеры в школах Нижегородской области будут интегрированы в систему "Безопасный город" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Видеокамеры в школах Нижегородской области будут интегрированы в систему "Безопасный город". Об этом рассказала министр образования региона Ольга Петрова во время прямого эфира ЦУР.

Согласно информации, сейчас в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" ведется установка камер практически во всех школах региона. В дальнейшем их планируется включить в систему "Безопасный город" для доступа профессионалов к наблюдению.

Также для отлаживания действий во время ЧС в текущем году в Дзержинске прошли учения для директоров школ. Профилактическая работа ведется и с учениками.

Полную версию эфира можно посмотреть на странице правительства Нижегородской области в соцсетив "Вконтакте" и на странице ЦУР региона.

Ранее сообщалось, что более 217 млн рублей направят на антитеррористическую защиту образовательных организаций Нижнего Новгорода в 2023 году.

Также напомним, что система видеонаблюдения оборудована в 99% школ Нижнего Новгорода.