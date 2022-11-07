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Общество

Более 217 млн рублей направят на антитеррористическую защиту образовательных организаций Нижнего Новгорода в 2023 году

09 ноября 2022 10:16  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Думы Нижнего Новгорода 8 ноября в ходе "часа администрации" обсудили обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций города. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Как отметил председатель городской Думы Олег Лавричев, тема безопасности в школах достаточно остро прозвучала в очередной раз после трагических событий в Ижевске. 

В ходе встречи обсуждалась инженерно-техническая укрепленность школ и детских садов в части наличия кнопок тревожной сигнализации, видеонаблюдения, металлодетекторов, турникетов, систем контроля управления доступом (СКУД) на вход в здание и территорию, а также состояние освещения и периметрального ограждения.

Директор департамента образования администрации города Владимир Радченко рассказал, что на мероприятия по вопросам антитеррористической защищенности образовательных организаций в 2022 году из бюджета города было направлено 118,8 млн руб. Также 1,37 млн рублей выделено на установку систем видеонаблюдения, 9,31 млн рублей - на закупку металлоискателей и СКУ.

В следующем году в бюджете Нижнего Новгорода на эти цели заложено 217,4 млн руб. Отмечается, что все городские образовательные организации имеют паспорта безопасности.

Депутаты подчеркнули важность наличия физической охраны и интеграции камер видеонаблюдения в АПК "Безопасный город".

Ранее сообщалось, что система видеонаблюдения оборудована в 99% школ Нижнего Новгорода.  Кроме того, более 1,6 млрд рублей выделено на установку 641 камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде до 2028 года.

Напомним, в Нижегородской области с 19 октября действует уровень базовой готовности. В регионе накануне прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии

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Теги:
Безопасность Гордума
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