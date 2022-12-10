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Иномарка сбила десятилетнего мальчика на нерегулируемом переходе в Володарске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, сегодня в 15:10 на улице Калининской 45-летний водитель Toyota сбил школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в региональном Минздраве, ребенка госпитализировали в отделение травматологии, врачи принимают все необходимые меры для стабилизации его состояния. Также для оказания помощи в больницу направлены специалисты из Детской областной больницы.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали 12 декабря в ДТП в Арзамасском районе.
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