Иномарка сбила десятилетнего мальчика на нерегулируемом переходе в Володарске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Иномарка сбила десятилетнего мальчика на нерегулируемом переходе в Володарске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня в 15:10 на улице Калининской 45-летний водитель Toyota сбил школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в региональном Минздраве, ребенка госпитализировали в отделение травматологии, врачи принимают все необходимые меры для стабилизации его состояния. Также для оказания помощи в больницу направлены специалисты из Детской областной больницы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали 12 декабря в ДТП в Арзамасском районе.