Завершена поставка металлоконструкций для возведения моста через Оку на М-12

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко проверил ход работ на трех этапах строительства скоростной автомагистрали, которые станут частью дороги М-12 до Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Согласно информации, хорошую динамику работ руководитель госкомпании отметил на 4 и 6 этапе.

На 4 этапе М-12, проходящем по Владимирской и Нижегородской областям, организован сквозной проезд по всем 124 км, кроме моста через реку Оку. Там проезд будет обеспечен в следующем году.

На 98 км уложен верхний слой основания из асфальтобетона, ведутся работы по обустройству дороги: монтаж барьерного ограждения, опор наружного освещения, прокладка кабельной канализации.

Для возведения моста через Оку завершена поставка металлоконструкций пролетных строений. Идет навесной монтаж руслового пролета над судоходным габаритом, смонтировано 10 пар вант из 34. Строительная готовность моста – 67%.

На 5 этапе М-12 протяженностью 108 км уложен верхний слой основания на 47 км. Продолжаются работы по устройству земляного полотна на 48 км, возводятся искусственные сооружения.

На всей протяженности 6 этапа, который связывает Нижегородскую область и Республику Чувашия, обеспечен сквозной технологический проезд. Через реку Суру он пока организован по временному мосту. На мостовом переходе через Суру, который станет частью М-12, завершены работы по сооружению всех тел опор. Строительная готовность моста через реку Сура – 70%. Производятся работы по укрупнению ортотропных плит, подвозу, монтажу и дальнейшей укрепительной сборке пролетных строений на стапеле. Произведена надвижка металлического пролетного строения в пролетах опор 4-7 левого и правого направления. Общая длина надвижки – 330 п.м.

На 68 из 133 км уложен верхний слой основания из асфальтобетона, ведутся работы по обустройству дороги: установка барьерного ограждения, монтаж опор наружного освещения и светодиодных светильников, прокладка силовых кабельных линий 10 кВ, кабельной канализации.

Ранее сообщалось, что асфальт уложен более чем на 70% трассы М-12.