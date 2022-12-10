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Спорт

Отделение картинга открылось на базе муниципальной спортшколы "Сормово" в Нижнем Новгороде

15 декабря 2022 11:18  [39] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первое отделение картинга открылось на базе муниципальной спортшколы "Сормово" им. Ю.П. Круглова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, с инициативой о создании такого отделения в октябре на встрече с мэром выступил нижегородский автоблогер Максим Гончаров- автор и создатель проекта "Человек с ограниченными возможностями здоровья - не ограничен".

Согласно информации, присоединиться к занятиям смогут и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. 

По словам Юрия Шалабаева, в спортивной школе ребята узнают о строении спортивного карта и работе с телеметрией, а перед выездом на трассу им расскажут о правилах поведения на треке и флаговой сигнализации.

Также в рамках подготовки особое внимание будет уделено физической и психологической подготовке юных спортсменов.

Как рассказал директор департамента физической культуры и спорта Нижнего Новгорода Антон Ермаков, сейчас решается вопрос о проведении занятий на трассе "Нижегородское кольца" и на спортивной базе центра автомотоспорта "Академия".

Ралли-рейдист, пилот команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников, присутствовавший на открытии, отметил, что его команда активно развивает детский мотоспорт, поэтому обязательно поделится опытом. 

Как сообщили в городском депспорта, новое отделение по картингу станет эффективной тренировочной базой для юных нижегородских картингистов, неоднократных победителей и призеров всероссийских соревнований Никиты Готовцева, Софьи Серовой, Максима Канаева, Кристиана Захарова, Давида Трача, Матвея Павлычева, Арины Яковлевой, Ярослава и Александра Поветкиных и других.    

Ранее сообщалось, что более 530 тысяч жителей Нижнего Новгорода систематически занимаются спортом.

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Теги:
Дети Сормовский район Спорт
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