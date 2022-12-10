Выставка печатной графики Марии Смольяниновой открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка печатной графики нижегородского мастера Марии Смольяниновой открылась в Нижегородском государственном художественном музее.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, экспозиция "Вечный пейзаж" включает более 60 графических листов, выполненных в сложной и трудоемкой технике печатной графики на металле – офорте.

"В нашем городе творчество этой художницы представлено впервые, хотя за плечами Марии, несмотря на довольно молодой возраст, уже большое количество персональных выставок. Особенность ее офортов заключается в сочетании многих технических приемов в одной работе. Богатый творческий арсенал позволяет ей свободно и точно выражать свое оригинальное видение пространства", – рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом НГХМ Наталья Соколова.

Основу выставки составили листы из 10 графических циклов, каждый из которых имеет не только свою тему, но и неповторимый художественный стиль. Перед зрителем предстают творчески осмысленные образы Москвы, Петербурга, Крыма, Грузии. Выставка доступна для посещения до 29 января 2023 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты на выставку "Вечный пейзаж", оплатив их "Пушкинской картой".

Ранее сообщалось, что выставка нижегородского фотографа Николая Мошкова открылась в Русском музее фотографии.