ЗСНО приняло в окончательном варианте закон о сельском туризме Экономика

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 15 декабря парламентарии приняли во втором окончательном чтении закон о развитии сельского туризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Перед вторым чтением в проект закона были введены новые термины: эко-рекреационный туризм, экологический тур, туристско-рекреационная тропа, модульное некапитальное средство размещения. Для предпринимателей, которые станут развивать экотуризм, будут доступны меры господдержки.

"Принятый нами сегодня закон, действительно, стал новацией, мы опережаем федеральное законодательство. Наряду с сельским туризмом мы ввели новое направление туризма в сельской местности – аграрно-познавательный туризм. Он использует этнокультурные, исторические, гастрономические и иные ресурсы сельской местности, подразумевает краткосрочное проживание туристов в гостевых домах. А также ввели эко-рекреационный туризм, предусматривающий путешествия, изучение природы, с возможностью размещения туристов в модульных некапитальных строениях", - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В законе конкретизированы основные виды деятельности в сфере эко-рекреационного туризма. К основным видам деятельности в сфере аграрно-познавательного туризма относятся временное размещение в гостевых домах, стилизованных под традиции и уклад образа жизни сельской местности, с общим номерным фондом не более двадцати номеров. Также предусмотрена организация отдыха и развлечений, включая проведение интерактивных, дегустационных, гастрономических, фольклорных, экскурсионных программ и мастер классов, отражающих быт и трудовую деятельность на селе, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, производство и реализация изделий народных промыслов, организация катаний на животных и гужевом транспорте.

"Туризм в сельской местности становится все более востребованным в России, помогает развиваться сельским территориям, сохранять народные традиции и создавать рабочие места для жителей села. Это очень хорошо видно по опыту Белоруссии, который мы изучали: как только появляется агроусадьба, деревня начинает оживать. Область готова помогать тем, кто будет развивать агротуризм или экотуризм. Речь о льготах по областным налогам, о помощи в продвижении и грантах на развитие кэмпингов, глэмпингов, агроусадьб", - подчеркнула первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина.

Ранее закон о сельском туризме в Нижегородской области был принят в первом чтении в ЗСНО. Напомним, что поддержку агротуризма в Нижегородской области предложили расширить.