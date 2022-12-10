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Происшествия

Два пенсионера погибли на пожаре в частном доме в Шахунье вечером 14 декабря

15 декабря 2022 11:50  [81] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два пенсионера погибли на пожаре в частном доме в Шахунье вечером 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре на улице Коммунистической поступило 14 декабря в 22:19.

Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия через 9 минут. Они зафиксировали открытое горение дома и надворных построек на общей площади 70 кв. м.

При разборе сгоревшего дома были обнаружены тела 71-летнего мужчины и 77-летней женщины.

Предполагаемой причиной пожара является нарушение требований технической эксплуатации электросети во дворе дома. Отмечается, что на тяжесть последствий пожара повлияло его позднее обнаружение. 

Ранее сообщалось, что труп мужчины нашли при тушении пожара в Городецком районе.

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Теги:
МЧС Пожар Шахунья
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