Оператор котельной производственного предприятия в Кстове скончался после несчастного случая Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сотрудник ООО "ТПП "Ясень" в Кстове скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации ЧП произошло днём 14 декабря на ул. Коминтерна. 43-летний оператор котельной зашёл в помещение, где располагается бункер с опилками. Он заметил, что в шнек, в автоматическом режиме доставляющий сухое топливо в котельную установку, попал фрагмент обрезка доски ДСП.

Как уточнили в СУ СК по Нижегородской области, оператор самостоятельно спустился в бункер к лотку со шнеком, и при попытке извлечь кусок доски получил травмы различной степени тяжести.

Мужчину на машине скорой помощи госпитализировали в больницу, где впоследствии он скончался.

Гострудинспекция начала расследование происшедшего несчастного случая. Следователь СО по городу Кстово СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что рабочий погиб во время ремонтных работ в Кстовской ЦРБ.