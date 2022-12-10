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Происшествия

Оператор котельной производственного предприятия в Кстове скончался после несчастного случая

15 декабря 2022 14:43  [103] Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сотрудник ООО "ТПП "Ясень" в Кстове скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации ЧП произошло днём 14 декабря на ул. Коминтерна. 43-летний оператор котельной зашёл в помещение, где располагается бункер с опилками. Он заметил, что в шнек, в автоматическом режиме доставляющий сухое топливо в котельную установку, попал фрагмент обрезка доски ДСП.

Как уточнили в СУ СК по Нижегородской области, оператор самостоятельно спустился в бункер к лотку со шнеком, и при попытке извлечь кусок доски получил травмы различной степени тяжести.

Мужчину на машине скорой помощи госпитализировали в больницу, где впоследствии он скончался.

Гострудинспекция начала расследование происшедшего несчастного случая. Следователь СО по городу Кстово СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что рабочий погиб во время ремонтных работ в Кстовской ЦРБ.

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Теги:
Госинспекция труда Производственная травма СК РФ
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