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Общество

Педагог Светлана Сейфи награждена Почетной грамотой Нижегородской области

15 декабря 2022 15:42  [61] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Известному нижегородскому педагогу Светлане Сейфи вручили Почетную грамоту Нижегородской области на заседании регионального парламента 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, Светлана Талгатовна Сейфи преподавала русский язык и литературу с 1961 по 2016 годы в школе №66 Московского района Нижнего Новгорода.

В настоящее время продолжает трудовую деятельность в качестве педагога-организатора, руководит музейным комплексом школы в составе музея космонавтики и музея школы.

"Сама судьба вела меня к небу и космонавтикеэ Отец работал главным инженером на авиастроительном заводе. На работу в школу пришла в 1961 году, незадолго до полета Юрия Гагарина. Так совпало, что в 1968 году совершала поездку с ребятами в Киев. В Горький возвращались через Москву и совершенно случайно в столице попали на церемонию похорон Ю.А. Гагарина. Отстояв огромную очередь, мы оказались последними, кому позволили проститься с Юрием Алексеевичем", - рассказала педагог.

Ученики Светланы Сейфи неоднократно становились победителями и лауреатами Всероссийских детско-юношеских научных чтений имени С.П. Королева, всероссийского конкурса "Стартуют к звездам корабли", Молодежных Циолковских чтений. За огромный вклад в популяризацию достижений отечественной космонавтики Светлана Сейфи была награждена дипломом Федерального космического агентства, медалью "Преодоление" Ассоциации музеев космонавтики России, медалью имени академика С.П. Королева Федерации космонавтики России. В 2017 году получила благодарность Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина за подготовку учащихся к конкурсу "Звездная эстафета".

С 1987 года Светлана Талгатовна является организатором и бессменным руководителем открытого регионального конкурса авторских произведений "ШКАП", за что она была отмечена благодарностями Законодательного Собрания Нижегородской области.

"Светлана Талгатовна Сейфи – выдающийся педагог, воспитавшая несколько поколений наших земляков. Среди ее учеников есть работники авиационного завода "Сокол", летчики-испытатели, которым она сумела привить любовь к небу и профессии, - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Она настоящий народный учитель, заслужившая признание коллег и любовь тысяч нижегородцев".

Ранее награждение лучших предпринимателей Нижегородской области состоялось на форуме "Мой бизнес".

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