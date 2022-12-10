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Общество

Сдвоенная "Ласточка" свяжет Нижний Новгород и Киров 30 и 31 декабря

15 декабря 2022 15:59  [32] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Специалисты РЖД зафиксировали повышенный спрос в предновогодние дни на билеты на электропоезда "Ласточка", курсирующие между Кировом и Нижним Новгородом.

В связи с этим будет в два раза увеличено количество вагонов в составах, отправляющихся 30 декабря вечером из Нижнего Новгорода и 31 декабря утром – из Кирова.

Как пояснили в РЖД, данная мера позволит перевезти больше пассажиров без увеличения количества рейсов на маршруте, не меняя привычное расписание.

Напомним, скоростная "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров отправляется ежедневно в 17:52 и прибывает в 22:51. Отправление из Кирова - в 6:21, прибытие в столицу Приволжья - в 11:20.

Напомним, с 11 декабря на маршруте курсирует "Ласточка-премиум": в поезде для пассажиров доступны мягкие откидывающиеся кресла, индивидуальные розетки, кулеры с питьевой водой и 5 туалетов вместо двух. Также состав оснащен всем необходимым для маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что туристический поезд "К Деду Морозу" из Нижнего Новгорода в Великий Устюг отправится 23 декабря. Он проследует по маршруту Нижний Новгород – Великий Устюг – Киров – Нижний Новгород. В столицу Приволжья туристы вернутся 25 декабря.

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Теги:
ГЖД Железная дорога РЖД
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