Самый сильный за полгода рост активности наблюдается на Солнце

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На Солнце 14 декабря начался быстрый рост активности. По оценке экспертов, он является самым сильным как минимум за последние полгода. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Согласно информации, за неполных двое суток произошло более 30 солнечных вспышек, около половины из которых относятся к классу M (4-й класс по пятибалльной шкале).
Вспышек максимального балла X пока не зарегистрировано, но они возможны, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии.
В настоящее время уровень вспышечной активности колеблется между "оранжевым" и "красным": это означает, что в атмосфере Солнца происходят чрезвычайно мощные взрывные процессы.
Причём как минимум один из трёх центров взрывной активности находится в так называемой геоэффективной зоне, связанной с Землёй линиями магнитного поля: вдоль них придут потоки быстрых частиц, сформированных на Солнце. Это спровоцирует заметный рост радиации в околоземном космическом пространстве.
Учёные также рассказали, что пока не понятно, происходят ли крупные выбросы плазмы с Солнца. Но если эти явления будут обнаружены, то в последние дни недели на Земле вероятны сильные геомагнитные бури.
Напомним, что 15 декабря крупный астероид 2015 RN35 так близко подлетит к Земле, что за ним смогут наблюдать астрономы-любители.
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