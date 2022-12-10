Нацпроекты — людям
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2022 16:41  [93] Самый сильный за полгода рост активности наблюдается на Солнце
15 декабря 2022 16:34  [77] Игорь Седых: "Новые меры поддержки подтверждают важность сохранения памяти о героическом прошлом русского народа"
15 декабря 2022 15:59  [98] Сдвоенная "Ласточка" свяжет Нижний Новгород и Киров 30 и 31 декабря
15 декабря 2022 15:53  [97] Ольга Щетинина: "Поддержать ветеранов боевых действий, дать им уверенность в завтрашнем дне – наша общая задача"
15 декабря 2022 15:42  [101] Педагог Светлана Сейфи награждена Почетной грамотой Нижегородской области
15 декабря 2022 15:37  [102] Иммунолог рассказал, как лечиться от гриппа до прихода врача
15 декабря 2022 14:56  [201] Нижегородские многодетные семьи смогут самостоятельно выбирать меры поддержки на улучшение жилищных условий
15 декабря 2022 13:56  [108] Нижегородские спасатели отправили очередной гуманитарный груз на Донбасс
15 декабря 2022 13:25  [154] Russpass включил Нижний Новгород в топ-10 лучших направлений для новогодних каникул
15 декабря 2022 12:18  [180] Три нижегородки приняли участие во Всероссийском проекте "Вышитая карта России"
Общество

Самый сильный за полгода рост активности наблюдается на Солнце

15 декабря 2022 16:41  [93] Общество

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На Солнце 14 декабря начался быстрый рост активности. По оценке экспертов, он является самым сильным как минимум за последние полгода. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Согласно информации, за неполных двое суток произошло более 30 солнечных вспышек, около половины из которых относятся к классу M (4-й класс по пятибалльной шкале).

Вспышек максимального балла X пока не зарегистрировано, но они возможны, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии.

В настоящее время уровень вспышечной активности колеблется между "оранжевым" и "красным": это означает, что в атмосфере Солнца происходят чрезвычайно мощные взрывные процессы.

Причём как минимум один из трёх центров взрывной активности находится в так называемой геоэффективной зоне, связанной с Землёй линиями магнитного поля: вдоль них придут потоки быстрых частиц, сформированных на Солнце. Это спровоцирует заметный рост радиации в околоземном космическом пространстве.

Учёные также рассказали, что пока не понятно, происходят ли крупные выбросы плазмы с Солнца. Но если эти явления будут обнаружены, то в последние дни недели на Земле вероятны сильные геомагнитные бури.

Напомним, что 15 декабря крупный астероид 2015 RN35 так близко подлетит к Земле, что за ним смогут наблюдать астрономы-любители.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Космос Наука
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph