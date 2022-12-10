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Общество

Крупный астероид максимально приблизится к Земле 15 декабря

14 декабря 2022 17:33  [88] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Достаточно крупный астероид максимально приблизится к Земле 15 декабря. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказали в Европейском космическом агентстве, астероид 2015 RN35 подлетит к Земле так близко, что за ним смогут наблюдать астрономы-любители.

В диаметре космический объект достигает 140 метров. Он приблизится к нашей планете на расстояние 680 тысяч километров.

Отмечается, что угрозы для человечества нет, а журналисты назвали астероид "рождественским".

Как сообщают российские астрономы, весной 2029 года к Земле подлетит астероид Апофис. В Роскосмосе сообщили, что вероятность его столкновения с Землей крайне мала.

Ранее сообщалось, что две новые галактики обнаружили с помощью космического телескопа.

Также напомним, что ученые НГПУ им. Минина открыли существование кратера Тунгусского метеорита.

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Теги:
Астрономия Наука
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