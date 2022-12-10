Актив НРО "Союза пенсионеров России" доставит гуманитарный груз в Харцызск в рамках "Моста дружбы" 19 декабря Общество

Актив Нижегородского регионального отделения "Союза пенсионеров России" доставит 19 декабря в Харцызск Донецкой Народной республики гуманитарный груз в рамках проекта "Мост дружбы".

Как сообщил руководитель проекта "Мост дружбы", член правления НРО "Союза пенсионеров России" Александр Кулигин, делегация Нижегородского отделения "Союза пенсионеров России" стартует из Нижнего Новгорода в Харцызск 17 декабря, в ее составе врачи, музыканты и юристы. "Мы везем не только гуманитарный груз с "Аптечками 60+", лекарствами и средствами для реабилитации, но и технику, которая там будет установлена для проведения онлайн-консультаций в режиме ВСК с нижегородскими врачами", - отметил Александр Кулигин.

Собеседник агентства также добавив, что во время визита, который проходит в рамках проекта "Мост дружбы" состоятся концерты и творческие встречи нижегородских музыкантов, а также будут проведены консультации с врачами, которые находятся в составе делегации.

Александр Кулигин напомнил, что гуманитарный груз предназначен для территориального центра соцобслуживания Харцызска. "Монометры, глюкометры, средства личной гигиены, памперсы и медоборудование приобретено специально для лиц пенсионного возраста. Специальный социальный проект "Мост дружбы" направлен именно на адресную поддержку, им очень нужна и важна наша помощь и поддержка", - добавил в заключение член правления НРО "Союза пенсионеров России".

Напомним, что НРО "Союз пенсионеров России" закупило в рамках проекта "Мост дружбы" более 700 "Аптечек 60+", более 300 глюкометров и тонометров, средства реабилитации и личной гигиены для пенсионеров Харцызска и Иловайска Донецкой Народной республики.

Нижегородский проект "Мост дружбы" стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов.

Летом 2022 года Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года.