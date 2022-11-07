НРО "Союз пенсионеров России" закупил более 700 "Аптечек 60+" для пенсионеров ДНР Общество

НРО "Союз пенсионеров России" закупил в рамках проекта "Мост дружбы" более 700 "Аптечек 60+" для пенсионеров Харцызска и Иловайска Донецкой Народной республики.

Как отметил руководитель проекта "Мост дружбы", член правления Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России Александр Кулигин, вся партия аптечек, которые будут направлены пенсионерам ДНР в рамках проекта уже закуплена. Уже формируется колонна с гуманитарным грузом, и аптечки будут доставлены и переданы территориальному центру соцобслуживания Харцызска. Кроме того, будут переданы более 300 тонометров, глюкометров, специальной медтехники и средства реабилитации, которые предназначены именно для лиц пенсионного возраста.

Александр Кулигин также напомнил, что делегация НРО "Союза пенсионеров России" готовится к поездке на Донбасс, которая состоится в рамках проекта "Мост дружбы". "Региональное отделение Союза подготовило также специальную культурную программу, в рамках которой состоятся концерты и творческие встречи с нижегородскими композиторами и бардами", - добавил руководитель проекта, отметив, что также в ходе этой поездки будет смонтировано и настроено оборудование для проведения онлайн-консультаций врачей. В рамках "Моста дружбы" нижегородские медики в режиме ВКС будут консультировать пенсионеров Харцызска и Иловайска. Прием проведут ведущие нижегородские врачи-гериатры, терапевты и врачи узкой специализации.

Ранее сообщалось, что проект НРО "Союза пенсионеров России" "Мост дружбы" был презентован в рамках Всероссийского форума с международным участием "Zа победу!".

Также нижегородский проект "Мост дружбы" стал победителем специального конкурса Фонда Президентских грантов. Грант выделен на реализацию помощи пенсионерам Харцызска и Иловайска ДНР.

Напомним, что Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года. Кроме того, пенсионеры Нижегородской области и Харцызска договорились о сотрудничестве для поддержки людей старшего поколения.