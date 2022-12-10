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Политика

Подготовка проектов генпланов и правил застройки передана на региональный уровень в 35 районах Нижегородской области

15 декабря 2022 18:46  [60] Политика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подготовка проектов генпланов и правил землепользования и застройки передана на региональный уровень в 35 нижегородских районах. Изменения в соответствующий закон приняты Заксобранием Нижегородской области 15 декабря.

Как рассказала глава Минграда Нижегородской области Марина Ракова, решение обусловлено завершением в регионе работ по координированию границ населенных пунктов и территориальных зон. Это было необходимо для строительства, расселения аварийного фонда и благоустройства.

Органы местного самоуправления будут обеспечивать согласование и утверждение документов, а также проводить общественные обсуждения.

Также закон приведен в соответствие с действующим административно-территориальным делением Нижегородской области.

В частности, "Институт развития агломерации Нижегородской области" разработает генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных округов, а также подготовит 2 762 описаний границ населенных пунктов и территориальных зон.

Председатель комитета Заксобрания региона по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что изменения позволит сократить сроки и затраты на подготовку изменений в генпланы и правила землепользования и застройки. Также стандартизируются подходы к градостроительному проектированию.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что не менее трех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области пройдут собеседование с Глебом Никитиным.

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Теги:
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