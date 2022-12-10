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Политика

Не менее трех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области пройдут собеседование с Глебом Никитиным

12 декабря 2022 12:14  [120] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Не менее трех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области пройдут собеседование с губернатором Глебом Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, изначально было подано 102 заявки из 17 регионов, а до очного этапа конкурса допустили 15 человек, из которых двое добровольно отказались от дальнейшего участия.

Кандидаты прошли углубленную диагностику на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области и защитили свой проект развития строительной отрасли перед членами экспертной комиссии.

До собеседования с Глебом Никитиным экспертная комиссия допустила директора ООО "Архитектура и градостроительство" Олега Агарева из Оренбурга, директора ООО "ОмегаПром" Сергея Горшунова из Набережных Челнов и замминистра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Ивана Каргина.

Также на собеседование с главой региона могут пригласить других кандидатов, зарекомендовавших себя в ходе выступления и обладающих необходимым набором компетенций.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин отметил, что другие финалисты будут включены в кадровый резерв для дальнейшей работы в структурных подразделениях регионального правительства.

Напомним, что в настоящее время обязанности министра строительства Нижегородской области исполняет Дмитрий Груничев.

В июле Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области.

Предыдущий глава Минстроя региона Анатолий Молев перешел на должность заместителя председателя правительства, где займётся межрегиональным и международным сотрудничеством в сфере строительного комплекса.

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Теги:
Конкурсы Правительство Нижегородской области
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