Не менее трех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области пройдут собеседование с Глебом Никитиным

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Не менее трех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области пройдут собеседование с губернатором Глебом Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, изначально было подано 102 заявки из 17 регионов, а до очного этапа конкурса допустили 15 человек, из которых двое добровольно отказались от дальнейшего участия.
Кандидаты прошли углубленную диагностику на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области и защитили свой проект развития строительной отрасли перед членами экспертной комиссии.
До собеседования с Глебом Никитиным экспертная комиссия допустила директора ООО "Архитектура и градостроительство" Олега Агарева из Оренбурга, директора ООО "ОмегаПром" Сергея Горшунова из Набережных Челнов и замминистра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Ивана Каргина.
Также на собеседование с главой региона могут пригласить других кандидатов, зарекомендовавших себя в ходе выступления и обладающих необходимым набором компетенций.
Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин отметил, что другие финалисты будут включены в кадровый резерв для дальнейшей работы в структурных подразделениях регионального правительства.
Напомним, что в настоящее время обязанности министра строительства Нижегородской области исполняет Дмитрий Груничев.
В июле Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области.
Предыдущий глава Минстроя региона Анатолий Молев перешел на должность заместителя председателя правительства, где займётся межрегиональным и международным сотрудничеством в сфере строительного комплекса.
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