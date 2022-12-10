Программу выдачи семейной ипотеки в России расширят Общество

Заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам прошло 15 декабря. На нём президент РФ Владимир Путин поручил расширить получателей программы семейной ипотеки. Об этом сообщает телеканал "360".

В частности, кредиты по ставке в 6% в рамках программы смогут брать россияне, воспитывающие двоих детей, которым ещё не исполнилось 18 лет. Средства можно потратить на покупку или строительство жилья, а также приобретение земельного участка.

Ранее льготы распространялись на семьи, где ребёнок появился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Глава государства напомнил, что программа льготной ипотеки в России продлена до 1 июля 2024 года. Взять кредит на покупку жилья по ней можно за 8% годовых.

Максимальный субсидируемый кредит по льготной ставке в регионах - и в Нижегородской области в частности - составляет 6 млн рублей.

К слову, жители Москвы и Санкт-Петербурга могут рассчитывать на 12 млн рублей субсидированного кредита по льготной ставке.

Напомним, в октябре этого года программа региональной льготной ипотеки принята в Нижегородской области. В этом году на программу в бюджете заложен 31 млн рублей, а в следующем году планируется выделить уже более 180 млн рублей.

Льготная ставка будет действовать для договоров об ипотечном кредитовании по одной из льготных программ, заключенных с 1 ноября 2022 года. Так, нижегородцы смогут снизить ставку с 7 до 4% годовых, многодетные семьи – с 7 до 0,1%, по программе семейной ипотеки – с 6 до 0,1%, сельской ипотеки – с 3 до 1%, ипотеки для ИТ-специалистов – с 5 до 3% годовых.